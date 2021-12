Il vizio dei pm italiani di preferire le sceneggiature alle inchieste (Di martedì 14 dicembre 2021) Domenica sera abbiamo assistito ormai rassegnati all’ennesimo lancio pubblicitario di un libro di un ex pubblico ministero. Nel caso di specie, il libro, con in copertina un “elegante” nudo di donna, evocherebbe – secondo il conduttore Andrea Purgatori, da sempre profondo estimatore di pm assortiti – il caso tragico della povera Emanuela Orlandi, rapita 40 anni fa e mai più trovata, nonostante voci e leggende metropolitane, a partire dalle rivelazioni di Ali Agca, il mancato Killer di Papa Wojtila, di un coinvolgimento del Vaticano. Con altrettanto tatto Andrea Purgatori accenna lievemente a un’ipotesi di pedofilia, non sappiamo se legittimata dalla lettura del tomo. L’autore è Giancarlo Capaldo, ex procuratore aggiunto a Roma il cui nome è legato a numerose inchieste: quella sull’ex braccio destro di Giulio Tremonti, Marco Milanese; quella contro il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 dicembre 2021) Domenica sera abbiamo assistito ormai rassegnati all’ennesimo lancio pubblicitario di un libro di un ex pubblico ministero. Nel caso di specie, il libro, con in copertina un “elegante” nudo di donna, evocherebbe – secondo il conduttore Andrea Purgatori, da sempre profondo estimatore di pm assortiti – il caso tragico della povera Emanuela Orlandi, rapita 40 anni fa e mai più trovata, nonostante voci e leggende metropolitane, a partire drivelazioni di Ali Agca, il mancato Killer di Papa Wojtila, di un coinvolgimento del Vaticano. Con altrettanto tatto Andrea Purgatori accenna lievemente a un’ipotesi di pedofilia, non sappiamo se legittimata dalla lettura del tomo. L’autore è Giancarlo Capaldo, ex procuratore aggiunto a Roma il cui nome è legato a numerose: quella sull’ex braccio destro di Giulio Tremonti, Marco Milanese; quella contro il ...

