Il visionario designer Stefan Cooke entra nel metaverso Un’avventura molto eccitante

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilcresce e sta ricevendo un’attenzione crescente. Non è un caso che Mark Zuckerberg abbia deciso di scommettere su una combinazione tra realtà fisica e virtuale e ha cambiato il nome di Facebook in Meta annunciando gli straordinari piani dell'azienda per costruire un universo immersivo parallelo. A suo avviso, nel prossimo decennio o giù di lì useremo speciali visori per trasportarci in spazi alternativi, un pensiero ispirato da romanzi di fantascienza come il postcyberpunk Snow Crash di Neal Stephenson e il distopico Ready Player One di Ernest Cline. Siamo sulla scia di comunità virtuali in 3D come Fortnite, Roblox e Minecraft la cui popolarità è in continua crescita. Balenciaga, per fare un esempio, ha fatto una partnership con Fortnite solo un paio di mesi fa. Le criptovalute e i token non fungibili stanno di conseguenza guadagnando interesse, con i ...