Il vero scopo dello stato d’emergenza fino a marzo: sbarrare il Quirinale a Draghi. Chi rema contro (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo stato d’emergenza prolungato fino a marzo ha uno scopo non tanto recondito: incatenare Draghi a Palazzo Chigi. Non è un parallelismo improprio o malizioso, se è vero che oggi Verità, Stampa, Libero e Giornale mettono in chiaro come la campagna vaccinale si stia intrecciando con quella del Quirinale. “Mi spiego – scrive Belpietro – : il provvedimento non è ritenuto indispensabile per affrontare una situazione fuori controllo, che non c’è; ma per legare Mario Draghi alla poltrona di presidente del Consiglio e impedirne l’ascesa al Colle”. La correlazione è evidente: la dichiarazione di emergenza che oggi approderà al Cdm mal si sposerebbe con l’incarico di capo dello stato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Loprolungatoha unonon tanto recondito: incatenarea Palazzo Chigi. Non è un parallelismo improprio o malizioso, se èche oggi Verità, Stampa, Libero e Giornale mettono in chiaro come la campagna vaccinale si stia intrecciando con quella del. “Mi spiego – scrive Belpietro – : il provvedimento non è ritenuto indispensabile per affrontare una situazione fuorillo, che non c’è; ma per legare Marioalla poltrona di presidente del Consiglio e impedirne l’ascesa al Colle”. La correlazione è evidente: la dichiarazione di emergenza che oggi approderà al Cdm mal si sposerebbe con l’incarico di capo...

Advertising

NPalopol : @GIORGIOMALAVOL1 Ha ragione, ma ik fatto che facciano tutto questo per guagagno, per soldi, non è così... Il vero s… - MilanoPazzeska : Per il gf non importa se vero o falso, bene o male, l’importante è che se ne sia parlato. E hanno avuto anche i ris… - MonicaBergamas9 : @ElioLannutti @AKalynaki Sono DECENNI che ci propinano le stesse ricette, senza che naturalmente cambi nulla. Perch… - Enzoantidx : @MsGiovanna2 Sei una fake. Come tante altre. Non conosco lo scopo ma non c'è nulla di vero. Meglio le prostitute,se… - tanosbear : Qualcuno mi spiega perché il 70% del tempo della mia vita la passo a pensare ai cazzi e culi in ogni aspetto, attiv… -

Ultime Notizie dalla rete : vero scopo A vent'anni mi sono innamorato di Sofia ... aggiungendovi un nuovo prologo ampiamente orientativo, perché fosse felicemente raggiunto lo scopo ... in conclusione, una denominazione distintiva e quasi un marchio: "Forse non siamo lontani dal vero ...

Agricoltura biologica e sostenibile, il futuro che ci attende Secondo la definizione dell' Agricultural Sustainability Institute , ha lo scopo di soddisfare il ... Questo farebbe fare un salto di qualità al biologico, rappresentando un vero e proprio apripista per ...

Il vero scopo dello stato d'emergenza fino a marzo: sbarrare il Quirinale a Draghi. Chi rema contro Il Secolo d'Italia UeD, Francesca ed Eugenio hanno superato la crisi: lo scatto di coppia su Ig L'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno passato un periodo buio ma adesso sembra essere tornato il sereno: i due di nuovo insieme ...

... aggiungendovi un nuovo prologo ampiamente orientativo, perché fosse felicemente raggiunto lo... in conclusione, una denominazione distintiva e quasi un marchio: "Forse non siamo lontani dal...Secondo la definizione dell' Agricultural Sustainability Institute , ha lodi soddisfare il ... Questo farebbe fare un salto di qualità al biologico, rappresentando une proprio apripista per ...L'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno passato un periodo buio ma adesso sembra essere tornato il sereno: i due di nuovo insieme ...