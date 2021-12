Il trailer di The Gilded Age solleva il sipario sul nuovo period drama in stile Downton Abbey al via a gennaio (Di martedì 14 dicembre 2021) Col trailer di The Gilded Age, HBO max presenta il suo prossimo progetto originale destinato a riscuotere un vasto consenso, soprattutto tra gli amanti del genere period drama. Dopo aver ottenuto ottimi risultati con la chiacchierata première di And Just Like That, il revival di Sex and The City, la piattaforma di HBO si prepara al lancio del nuovo feuilleton di Julian Fellowes, il creatore e sceneggiatore di Downton Abbey. Il trailer di The Gilded Age arriva dopo un breve teaser, rilasciato a novembre scorso per annunciare il debutto della serie il 24 gennaio. Al momento non c’è ancora una programmazione italiana ma in Virtù del contratto di esclusiva di HBO con Sky, la nuova serie potrebbe arrivare presto in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Coldi TheAge, HBO max presenta il suo prossimo progetto originale destinato a riscuotere un vasto consenso, soprattutto tra gli amanti del genere. Dopo aver ottenuto ottimi risultati con la chiacchierata première di And Just Like That, il revival di Sex and The City, la piattaforma di HBO si prepara al lancio delfeuilleton di Julian Fellowes, il creatore e sceneggiatore di. Ildi TheAge arriva dopo un breve teaser, rilasciato a novembre scorso per annunciare il debutto della serie il 24. Al momento non c’è ancora una programmazione italiana ma in Virtù del contratto di esclusiva di HBO con Sky, la nuova serie potrebbe arrivare presto in ...

MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Manca poco al ritorno del mitico cacciatore di taglie di Star Wars, Boba Fett! Un nuovo trailer di #TheBookOfBobaFett, in… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: L’ideatore di Downton Abbey Julian Fellowes ci porta nella New York di fine Ottocento, un periodo di rapida crescita econ… - Lostingroove : AMORPHIS – annunciano i preordini del 7” “On The Dark Waters” e parlano della batteria e delle percussioni nel prim… - ReAnimetron : RT @AkibaGamers: Un trailer rivela che The Devil is a Part-Timer!!, chiamata così la seconda stagione dell' #anime , inizierà a luglio 202… - il_letterino : RT @comingsoonit: L’ideatore di Downton Abbey Julian Fellowes ci porta nella New York di fine Ottocento, un periodo di rapida crescita econ… -