Il tabellone di Coppa Italia | i sedicesimi | tutti gli accoppiamenti | primo trionfo di Shevchenko! Agli ottavi sfiderà il suo Milan

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laentra sempre più nel vivo, la competizione è nella fase decisiva. Sono in corso idi finale con alcune squadre del campionato di Serie A impegnate. La prima partita ha visto il successo del Venezia con il risultato di 3-1 contro la Ternana, le reti decisive sono state realizzate nel secondo tempo da Heymans, Crnigoj e Forte. L’Udinese ha avuto la meglio sul Crotone, vincendo facile per 4-0. Sorride anche il Genoa, con Shevchenko che trova la sua prima vittoria, battendo la Salernitana 1-0, e si prepara ad affrontare il suodi finale. Mercoledì promette spettacolo Verona-Empoli, il Cari davanti al pubblico amico contro il Cittadella e la lanciata Fiorentina contro il Benevento. Giovedì Spezia-Lecce e ...

Dopo i tre match disputati oggi, il tabellone degli ottavi comincia a prendere forma. Ecco il quadro completo, quando mancano ancora cinque sfide dei sedicesimi di finale: Juventus - vincente Sampdori ...La Coppa Italia 2021/2022 riparte con un nuovo format e con tante novità. Tutti a caccia della Juventus, che ha vinto l'edizione 2020/21 battendo in finale l'Atalanta al Mapei Stadium.