Il tabellone di Coppa Italia | i sedicesimi | tutti gli accoppiamenti | ok il Venezia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laentra sempre più nel vivo, la competizione è entrata nella fase decisiva. Sono in corso idi finale con alcune squadre del campionato di Serie A impegnate. La prima partita ha visto il successo delcon il risultato di 3-1, le reti decisive sono state realizzate nel secondo tempo da Heymans, Crnigoj e Forte. L’Udinese dovrà vedersela contro il Crotone, i calabresi si trovano in un situazione veramente delicata in Serie B. Momento negativo anche per il Genoa che incontrerà la Salernitana. Mercoledì promette spettacolo Verona-Empoli, il Cagliari davanti al pubblico amico contro il Cittadella e la lanciata Fiorentina contro il Benevento. Giovedì Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino. Martedì 14 dicembre-Ternana: 3-1 49? Heymans (V), 53? Pettinari, 66? Crnigoj (V), 81? ...

Advertising

sportli26181512 : Coppa Italia, Venezia-Ternana 3-1: agli ottavi c'è l'Atalanta: La squadra di Zanetti supera la Ternana con le reti… - Sportflash24 : ? Diretta #CoppaItalia: risultati, marcatori, tabellone Sedicesimi di finale 14-15-16 dic.2021 e quadro-accoppiamen… - infoitsport : Coppa Italia, il tabellone dei sedicesimi di finale: tutti i risultati - infoitsport : Coppa Italia, tutto sul secondo turno: risultati, tabellone e programma ottavi di finale - Calcio d'Angolo - sportface2016 : #CoppaItalia, il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : tabellone Coppa

Gli highlights e i gol di Venezia - Ternana , match valevole per i sedicesimi diItalia 2021/2022 , in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante ...TABELLINO...Torna laItalia, con i sedicesimi di finale che verranno giocati tra martedì, mercoledì e giovedì. In palio l'accesso agli ottavi, dove sono già qualificate Juve, Inter, Napoli, Milan, Atalanta, Roma, ...Il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La competizione nazionale sta per entrare nel vivo, con le otto big del campionato di Serie A che sono pronte a scend ...La Coppa Italia 2021-2022 sta per entrare nel vivo. Grazie ai sedicesimi di finale conosceremo i nomi delle otto formazioni che affronteranno le otto teste di serie che entreranno in corsa dagli ottav ...