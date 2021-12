Il super Green pass è stato prorogato fino al 31 marzo

Advertising

consolesvizzIT : Dal 17 al 20 dicembre 2021 vi aspetto per la terza edizione del Festival Cinema Svizzero Contemporaneo a #Milano ??… - Ruffino_Lorenzo : Il super green pass potrebbe aver convito circa 235 mila persone a vaccinarsi. L'effetto maggiore lo si è avuto tra… - NicolaPorro : La proposta della #Littizzetto mette i brividi, ma almeno si è accorta di una follia del #supergreenpass... (VIDEO)?? - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, terapie intensive e ospedalizzazioni sotto controllo, green e super… - ananassobasso : RT @GiorgiaMeloni: Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, terapie intensive e ospedalizzazioni sotto controllo, green e super… -

Ultime Notizie dalla rete : super Green

Viene prorogato fino al 31 marzo anche ilpass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. Ad oggi ilpass rafforzato è in vigore ...Viene prorogato fino al 31 marzo ilpass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approvato in Cdm. Ad oggi ilpass rafforzato è in vigore fino al 15 gennaio ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino ...Non solo un prolungamento dello stato di emergenza, ma anche del super green pass. Il decreto approvato il 14 dicembre dal Consiglio dei ministri ha ...Tre mesi ancora di stato d'emergenza, per iniziare a programmare l'uscita dalla fase eccezionale e l'ingresso in una nuova fase di "convivenza" con il virus. Con questo obiettivo il premier Mario Drag ...