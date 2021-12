Il sogno di Jamie Lee Curtis: Voglio fare la cattiva (Di martedì 14 dicembre 2021) Capello bianco. Cortissimo. Risata contagiosa. Jamie Lee Curtis sprizza positività da tutti i pori. È paladina del movimento Lgbtqia+ (ha una figlia 25enne, Ruby, che è transgender). Sua madre è Janet Leigh e suo papà Tony Curtis. Jamie Lee Curtis oggi si batte contro le ingiustizie sociali ed è a favore dell’inclusione femminile. È la madrina di Jake e Maggie Gyllenhaal. Jamie Lee Curtis (63 anni) e il bacio al Leone d’oro alla carriera vinto al Festival di Venezia 2021. Foto Getty Un carattere indomito per un’attrice che, oltre al Leone d’Oro alla carriera all’ultimo Festival di Venezia, ha al suo attivo due Golden Globe e un Bafta. Ed è stata l’indimenticabile Ophelia di Una poltrona per due, l’atletica Jessie in Perfect. La conturbante criminale in Un pesce di ... Leggi su amica (Di martedì 14 dicembre 2021) Capello bianco. Cortissimo. Risata contagiosa.Leesprizza positività da tutti i pori. È paladina del movimento Lgbtqia+ (ha una figlia 25enne, Ruby, che è transgender). Sua madre è Janet Leigh e suo papà TonyLeeoggi si batte contro le ingiustizie sociali ed è a favore dell’inclusione femminile. È la madrina di Jake e Maggie Gyllenhaal.Lee(63 anni) e il bacio al Leone d’oro alla carriera vinto al Festival di Venezia 2021. Foto Getty Un carattere indomito per un’attrice che, oltre al Leone d’Oro alla carriera all’ultimo Festival di Venezia, ha al suo attivo due Golden Globe e un Bafta. Ed è stata l’indimenticabile Ophelia di Una poltrona per due, l’atletica Jessie in Perfect. La conturbante criminale in Un pesce di ...

Advertising

guastellae : RT @Alberto63Al: Tutto il freddo degli anni gela i giorni di noi che passeremo una volta e mai più da queste parti. Così tu non tenermi an… - gighea : RT @Alberto63Al: Tutto il freddo degli anni gela i giorni di noi che passeremo una volta e mai più da queste parti. Così tu non tenermi an… - semprelibri : RT @Alberto63Al: Tutto il freddo degli anni gela i giorni di noi che passeremo una volta e mai più da queste parti. Così tu non tenermi an… - RetwittL : RT @Alberto63Al: Tutto il freddo degli anni gela i giorni di noi che passeremo una volta e mai più da queste parti. Così tu non tenermi an… - SalaLettura : RT @Alberto63Al: Tutto il freddo degli anni gela i giorni di noi che passeremo una volta e mai più da queste parti. Così tu non tenermi an… -