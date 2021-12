Il silenzio strategico del Psg sul sorteggio fantozziano dell’Uefa Le Parisien | «Che vergogna»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ildel PSG non è passato inosservato. Mentre il Real Madrid strepitava, protestava e minacciava cause contro l’odiata Uefa per ildi Champions – il Real è passato dal dover affrontare il Benfica al Psg di Messi e soprattutto Mbappé – i francesi sono rimasti zitti. Il PSG non ha rilasciato una sola dichiarazione ufficiale per tutto il giorno, cosa che ha fatto arrabbiare la stampa francese. Leha definito l’indifferenza del club per l’errore Uefa una “”. Il quotidiano parigino sottolinea che il PSG non ha voluto lamentarsi con la Uefa per la posizione privilegiata di cui gode Al Khelaïfi, nominato presidente dell’Eca dopo essersi posizionato strategicamente a favore della Uefa in tutta la spigolosa vicenda della Superlega. E’ certamente vero che il Psg, ...