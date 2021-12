Il segreto del rimbalzo del Pil | il lavoro precario e le paghe da fame

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se una «piena occupazione»esisterà in Italia sarà una piena occupazione precaria per almeno un terzo degli occupati che passano la vita alla ricerca di unpovero, intermittente, pagato con salari da. Su questo modello è costruito iltecnico del prodotto interno lordo (Pil) del 6,2% dopo il crollo dell’8,9% provocato dalle quarantene per contenere la diffusione del Covid nel 2020. Questa è una caratteristica strutturale dell’economia italiana preparata da almeno vent’anni di controriforme neoliberali e perfezionata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.