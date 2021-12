Il rapporto con la musica nel testo di California di Vittoria a Sanremo Giovani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) California di Vittoria parla del suo rapporto con la musica attraverso sonorità synth pop contemporanee: è tra i brani candidati al Festival di Sanremo 2022, tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani. Dopo aver vinto il concorso Area Sanremo, Vittoria si è aggiudicata un posto alla finale di Sanremo Giovani 2021, in programma per mercoledì 15 dicembre su Rai1, in diretta dal Casinò di Sanremo. La trasmissione Rai darà la possibilità a tre dei dodici partecipanti di calcare il palco del Festival di Sanremo assieme ai Big/Campioni già annunciati. California è un brano a cui Vittoria è molto legata. “Sono veramente felice di poter ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)diparla del suocon laattraverso sonorità synth pop contemporanee: è tra i brani candidati al Festival di2022, tra i 12 finalisti di. Dopo aver vinto il concorso Areasi è aggiudicata un posto alla finale di2021, in programma per mercoledì 15 dicembre su Rai1, in diretta dal Casinò di. La trasmissione Rai darà la possibilità a tre dei dodici partecipanti di calcare il palco del Festival diassieme ai Big/Campioni già annunciati.è un brano a cuiè molto legata. “Sono veramente felice di poter ...

Advertising

GrandeFratello : Samy diretto su Alex: ecco il suo pensiero sul suo rapporto con Soleil... #GFVIP - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - MonicaCirinna : Grave l’aggressione @ZiaLulli1 e troupe @Tg1Rai. Lascia attoniti che il tutto sia avvenuto con attori istituzionali… - yellow134345519 : RT @Missbar75212653: Schiavi e feticisti: a rapporto. Sono disponibile per video personalizzati. So che che non resistete, i vostri inuti… - NeroAzzurro20 : @internazionaleL @Tractor220510 @Dejansan @deliux9 A me Raspadori piace tantissimo. Chiesa è stato pagato 60 e Be… -