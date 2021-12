Il primato nel girone non basta: notizia a sorpresa nello Spartak Mosca (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo quanto annunciato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, lo Spartak Mosca sarebbe vicinissimo ad annunciare l’arrivo di Paolo Vanoli sulla propria panchina. I russi, agli ordini di Rui Vitoria, hanno conquistato il primato nel girone di Europa League, ai danni delle più gettonate Napoli e Leicester, qualificandosi direttamente agli ottavi. In campionato la musica è stata però diversa nel corso di questa stagione, visto il momentaneo nono posto in cui si ritrovano, a 7 punti dalla zona Europa. Italia U19, Paolo Vanoli Chi è Paolo Vanoli Il futuro allenatore dei russi ebbe una ottima carriera da terzino sinistro in Serie A, vincendo anche una serie di trofei a cavallo del cambio di millennio con Parma e Fiorentina. Una Coppa UEFA, con gol in finale, una Coppa Italia e una ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo quanto annunciato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, losarebbe vicinissimo ad annunciare l’arrivo di Paolo Vanoli sulla propria panchina. I russi, agli ordini di Rui Vitoria, hanno conquistato ilneldi Europa League, ai danni delle più gettonate Napoli e Leicester, qualificandosi direttamente agli ottavi. In campionato la musica è stata però diversa nel corso di questa stagione, visto il momentaneo nono posto in cui si ritrovano, a 7 punti dalla zona Europa. Italia U19, Paolo Vanoli Chi è Paolo Vanoli Il futuro allenatore dei russi ebbe una ottima carriera da terzino sinistro in Serie A, vincendo anche una serie di trofei a cavallo del cambio di millennio con Parma e Fiorentina. Una Coppa UEFA, con gol in finale, una Coppa Italia e una ...

Advertising

TeresaBellanova : L’avvocato del popolo continua a girare in TV insinuando falsità. @ItaliaViva è ben salda nel campo riformista. St… - acmilan : #OnThisDay in 2005: @KAKA’s brace helped us overcome a dogged Schalke side in the #UCL and top the group ???? Oggi,… - OfficialSSLazio : ?? @EuropaLeague ?? Scontro diretto per il primato nel Girone E: #CMonEagles ?? - XinhuaItalia : Il Daqing Oilfield, controllato dalla China National Petroleum Corporation nel nord-est della Cina, è diventato il… - DiegoTavela : RT @IlPrimatoN: NEL NUOVO NUMERO DEL PRIMATO NAZIONALE IN USCITA L'8 DICEMBRE - SVEGLIA INTELLETTUALI! EGEMONIA CULTURALE: perché l'abbiam… -