Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato un referendum per votare una nuova Costituzione (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato che nel 2022 si terranno un referendum per votare una nuova Costituzione e le elezioni per rinnovare l’attuale parlamento. Il referendum si terrà il 25 luglio, un anno dopo l’operazione con Leggi su ilpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì ildella Tunisia,, hache nel 2022 si terranno unperunae le elezioni per rinnovare l’attuale parlamento. Ilsi terrà il 25 luglio, un anno dopo l’operazione con

Advertising

ilpost : Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato un referendum per votare una nuova Costituzione - AriannaPoletti : Dal 25 luglio il presidente tunisino governa solo, seguito da un governo che dipende solo da lui. Nel suo discorso… - GhalemT22 : RT @AriannaPoletti: #Tunisia: in diretta ora il presidente tunisino Kais Saied per annunciare nuove misure. Thread qui sotto. - AriannaPoletti : #Tunisia: in diretta ora il presidente tunisino Kais Saied per annunciare nuove misure. Thread qui sotto. - SelenaRampi1992 : RT @mittdolcino: Il presidente tunisino licenzia i propri consoli a, notate, Parigi e Milano, si pensa per corruzione. Emerge la linea pro… -