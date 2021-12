Il Presidente Draghi è pronto a firmare | cambia tutto | Italiani infuriati

Leggi su howtodofor

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ildel Consiglio Marioha stabilito la proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo. Attualmente la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021, ma il governo varerà un prolungamento della misura per tre mesi. La decisione verrà presa oggi dal Consiglio dei ministri, con un decreto ad hoc. La scelta dell'esecutivo arriva in contemporanea con l'accelerazione della campagna vaccinale, che da giovedì parte per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Al momento, secondo il premier, non ci sono insomma le condizioni per un ritorno alla normalità. La valutazione del governo incontra l'approvazione dei leader di Pd, M5s e di Forza Italia, ma anche dei governatori azzurri e di quelli dem, come Stefano Bonaccini. Contrario invece ildella Conferenza delle Regioni, il leghista Massimiliano Fedriga, ...