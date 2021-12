Il Paradiso delle Signore, trama 14 dicembre: Ludovica ammonisce Flora (Di martedì 14 dicembre 2021) Intrighi e segreti saranno assicurati anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, martedì 14 dicembre. La trama della soap opera di Rai 1 svela che Stefania proverà a spiegare al padre Ezio quali sono le motivazioni dell'insolita reazione di Gemma quando ha visto il presepe nuovo che lui ha comprato. La giovane Venere, infatti, è apparsa impassibile e alquanto infastidita, suscitando la perplessità di Colombo. Dal canto suo, Flora apparirà determinata a non fermarsi di fronte a niente pur di far emergere la verità sulla morte di suo padre. La stilista del grande magazzino milanese, infatti, sarà intenzionata a continuare le indagini per capire le responsabilità dei Guarnieri nel tragico evento e si sfogherà con Ludovica, la quale le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Intrighi e segreti saranno assicurati anche nel corso della puntata de Ildi oggi, martedì 14. Ladella soap opera di Rai 1 svela che Stefania proverà a spiegare al padre Ezio quali sono le motivazioni dell'insolita reazione di Gemma quando ha visto il presepe nuovo che lui ha comprato. La giovane Venere, infatti, è apparsa impassibile e alquanto infastidita, suscitando la perplessità di Colombo. Dal canto suo,apparirà determinata a non fermarsi di fronte a niente pur di far emergere la verità sulla morte di suo padre. La stilista del grande magazzino milanese, infatti, sarà intenzionata a continuare le indagini per capire le responsabilità dei Guarnieri nel tragico evento e si sfogherà con, la quale le ...

