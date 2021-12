Il Paradiso delle signore spoiler 15 dicembre: Tina e Salvatore scoprono la verità sul padre (Di martedì 14 dicembre 2021) Gli spoiler della puntata di mercoledì 15 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina e Salvatore apprenderanno, finalmente, la verità su loro padre. Agnese deciderà di aprirsi con loro una volta per tutte. Per quanto riguarda Flora, invece, la donna farà una scoperta inattesa sulla famiglia Guarnieri. Al grande magazzino, intanto, Nino comincerà a L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 14 dicembre 2021) Glidella puntata di mercoledì 15delrivelano cheapprenderanno, finalmente, lasu loro. Agnese deciderà di aprirsi con loro una volta per tutte. Per quanto riguarda Flora, invece, la donna farà una scoperta inattesa sulla famiglia Guarnieri. Al grande magazzino, intanto, Nino comincerà a L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Il Paradiso delle Signore 6 spoiler 15 dicembre: Agnese parla di Giuseppe a Tina e Salvatore - #Paradiso #delle… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2021 - #Paradiso #delle… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Flora contro Umberto - Crez98 : @MauryKostanzo Amici fa sempre questi ascolti Non capisco dove sia lo stupore e non capisco come mai lo paragonate… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6, cosa scopre Flora dal dossier Gallo? -