Il nuovo trend dell’inverno nello scatto di Chiara Ferragni con il figlio Leone (Di martedì 14 dicembre 2021) Chiara Ferragni è la regina indiscussa della moda: punto di riferimento, in fatto di stile, per milioni di fan, l’imprenditrice digitale trasforma tutto ciò che indossa in trend che fanno impazzire il web. E ciò non vale soltanto per abiti eleganti, glamour o da sera, come dimostra uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram: l’influencer è in grado di conquistare tutti anche indossando una tuta. Soprattutto se accanto a lei c’è il figlio Leone in versione matchy matchy. In un paio di scatti dolcissimi, mamma e figlio sono perfettamente coordinati nelle loro tute dal colore neutro, tendente al beige. Si tratta di un completo felpa e pantaloni firmato Akala Studio, il brand di loungewear dell’influencer Alice Campello. La felpa, senza cappuccio, è morbida e leggermente oversize, ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021)è la regina indiscussa della moda: punto di riferimento, in fatto di stile, per milioni di fan, l’imprenditrice digitale trasforma tutto ciò che indossa inche fanno impazzire il web. E ciò non vale soltanto per abiti eleganti, glamour o da sera, come dimostra uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram: l’influencer è in grado di conquistare tutti anche indossando una tuta. Soprattutto se accanto a lei c’è ilin versione matchy matchy. In un paio di scatti dolcissimi, mamma esono perfettamente coordinati nelle loro tute dal colore neutro, tendente al beige. Si tratta di un completo felpa e pantaloni firmato Akala Studio, il brand di loungewear dell’influencer Alice Campello. La felpa, senza cappuccio, è morbida e leggermente oversize, ...

