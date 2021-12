Il nuovo lavoro di Antonino Spinalbese dopo Belen che non commenta (Di martedì 14 dicembre 2021) Nessun like di Belen, nessun commento all’annuncio di Antonino Spinalbese. Il papà di sua figlia Luna cambia lavoro, inizia un nuovo progetto ma la showgirl non dice nulla, segno che è tutto finito o forse desidera che lui ce la faccia solo con le sue forze. Il progetto di Antonino Spinalbese abbraccia il fitness, sui social racconta che la sua passione per uno stile di vita sano e per l’allenamento è sconfinata. Quindi non è un mestiere che arriva grazia a Belen ma forse lei gli ha dato la spinta per lasciare il lavoro di hair stylist. Da tempo ha detto addio alle spazzole di Coppola ma tutti pensavano si sarebbe lanciato nella fotografia o che sarebbe rimasto nel campo degli shooting, degli influencer. Antonino ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) Nessun like di, nessun commento all’annuncio di. Il papà di sua figlia Luna cambia, inizia unprogetto ma la showgirl non dice nulla, segno che è tutto finito o forse desidera che lui ce la faccia solo con le sue forze. Il progetto diabbraccia il fitness, sui social racconta che la sua passione per uno stile di vita sano e per l’allenamento è sconfinata. Quindi non è un mestiere che arriva grazia ama forse lei gli ha dato la spinta per lasciare ildi hair stylist. Da tempo ha detto addio alle spazzole di Coppola ma tutti pensavano si sarebbe lanciato nella fotografia o che sarebbe rimasto nel campo degli shooting, degli influencer....

