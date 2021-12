Il nuovo gatto di Jennifer Lopez

(Di martedì 14 dicembre 2021) A casa diè arrivato Hendrix, un bellissimo micetto, giusto giusto per le vacanze di Natale. La famiglia disi allarga: è arrivato il micetto Hendrix, giusto giusto per Natale. La cantante l’ha presentato ai suoi 230 milioni di follower sui social, al ritmo di Rockin’ Around The Christmas Tree di

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - helmvergara1 : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali - helmvergara1 : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali - IsabellaTurata : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo gatto

Vanity Fair Italia

... che ha provato a rientrare a Budapest a metà luglio ma poi si è fermata diper via dei ... Fa due passi avanti GiuliaMonticone, ora al numero 188, mentre arretrano di tre posizioni sia ......Girone C dell'anno? Pietro Cianci Miglior Calciatore Girone A dell'anno? MassimilianoMiglior ...Football Club 1927 Srl Squadre ACR Messina Srl CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal...Sabato scorso l’emozionante debutto live a Roma, la sua città, anche se in realtà Angelini la sua attività da musicista non l’ha mai interrotta, nemmeno durante il primo lockdown, avendo il compito di ...Felpreva®, il nuovo antiparassitario per gatti di Vetoquinol con tre mesi di protezione, ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla Commissione Europea Felpreva® ha ottenuto l’auto ...