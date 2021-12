Il Napoli recupera Zanoli: negativo al Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli recupera Alessandro Zanoli. Il terzino è tornato negativo al Covid dopo essere risultato contagiato (per la seconda volta) alla vigilia del match contro l’Inter. Luciano Spalletti potrà contare su un uomo in più per le prossime partite, in un momento che, tra Covid e infortuni, per il Napoli è particolarmente difficile. Zanoli negativo al Covid-19 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0q45mbEfSs — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 14, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) IlAlessandro. Il terzino è tornatoaldopo essere risultato contagiato (per la seconda volta) alla vigilia del match contro l’Inter. Luciano Spalletti potrà contare su un uomo in più per le prossime partite, in un momento che, trae infortuni, per ilè particolarmente difficile.al-19 #ForzaSempre pic.twitter.com/0q45mbEfSs — Official SSC(@ssc) December 14, 2021 L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Il #Napoli recupera #Zanoli: negativo al Covid Lo annuncia il club. Il terzino era risultato positivo per la secon… - andreozzi93 : @InvernizziCarlo @GiovaAlbanese Il gioco passa sempre dai centrocampisti. Al Napoli appena hanno tolto Ruiz è venut… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan, è emergenza in vista del Napoli: Leao non recupera, altri due ti… - MundoNapoli : Corriere della Sera – Problema infortuni anche per il Milan: recupera Giroud, ma Leao salta il Napoli e torna nel 2… - infoitsport : Da Milano - Pioli recupera Giroud, ma Leao salta il Napoli: è finito il suo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli recupera Ag. Mario Rui: 'Ha un affaticamento e non so se recupera per il Milan, addio? a fine stagione decideremo' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE " Europa League, le date della doppia sfida tra Napoli e Barcellona Parisi - Napoli, l'agente: "Cercherò di indirizzare Fabiano verso un'...

Milan, Pioli sorride a metà: per il Napoli recupera il solo Giroud In vista di Milan - Napoli, Pioli recupera il solo Giroud: l'infermeria rossonera resta piena Milan con le ossa rotte. Pioli potrà contare solo sul recupero di Giroud contro il Napoli. La lista degli infortunati è ...

Il Napoli recupera Zanoli: negativo al Covid - ilNapolista IlNapolista Il Napoli recupera Zanoli: negativo al Covid Il Napoli recupera Alessandro Zanoli. Il terzino è tornato negativo al Covid dopo essere risultato contagiato (per la seconda volta) alla vigilia del match contro l’Inter. Luci ...

Milan-Napoli, torna Giroud ma non recuperano tre rossoneri MILAN NAPOLI – Luciano Spalletti ha una settimana per riorganizzare le idee e rimediare agli errori della sconfitta con l’Empoli, ma anche Pioli avrà tutto il tempo per preparare la partita e attender ...

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI UFFICIALE " Europa League, le date della doppia sfida trae Barcellona Parisi -, l'agente: "Cercherò di indirizzare Fabiano verso un'...In vista di Milan -, Pioliil solo Giroud: l'infermeria rossonera resta piena Milan con le ossa rotte. Pioli potrà contare solo sul recupero di Giroud contro il. La lista degli infortunati è ...Il Napoli recupera Alessandro Zanoli. Il terzino è tornato negativo al Covid dopo essere risultato contagiato (per la seconda volta) alla vigilia del match contro l’Inter. Luci ...MILAN NAPOLI – Luciano Spalletti ha una settimana per riorganizzare le idee e rimediare agli errori della sconfitta con l’Empoli, ma anche Pioli avrà tutto il tempo per preparare la partita e attender ...