Il ministro Cingolani: 'Anche internet inquina, inviate meno foto e mail inutili' (Di martedì 14 dicembre 2021) Anche internet inquina: il peso del digitale sull'ambiente diventa un tema sempre più pressante, come ha osservato Roberto Cingolani. Se internet fosse un Paese, sarebbe quarto nel mondo per emissioni ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021): il peso del digitale sull'ambiente diventa un tema sempre più pressante, come ha osservato Roberto. Sefosse un Paese, sarebbe quarto nel mondo per emissioni ...

Advertising

EleonoraEvi : Ribadiamo la necessità delle dimissioni del Ministro #Cingolani che, invece di agevolare la transizione ecologica,… - fattoquotidiano : Tranne rarissime eccezioni, i ministri dell’Ambiente in Italia sono stati inutili, se non dannosi. Il nome del mini… - Radicali : “Far passare la transizione ecologica come ‘bagno di sangue’ è imperdonabile da parte del Ministro Cingolani. Già… - InfinitoIsacco : RT @LaNotiziaTweet: Sermone sui benefici del #nucleare. #Cingolani non si nasconde più. Il ministro torna ad esaltare l’energia atomica. Ma… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Sermone sui benefici del #nucleare. #Cingolani non si nasconde più. Il ministro torna ad esaltare l’energia atomica. Ma… -