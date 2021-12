Il Manchester United: Lindelof sta bene, il suo malore non è riconducibile al focolaio Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Manchester United ha appena emesso un comunicato relativo alle condizioni di salute del suo difensore, Victor Lindelof, sostituito durante la sfida di Premier League contro il Norwich, sabato, per aver avuto difficoltà a respirare. Un caso che ha fatto pensare a similitudini con quello relativo a Zielinski, durante Napoli-Empoli, riconducibile ad un possibile focolaio di Covid (al centrocampista azzurro è stata poi diagnosticata una tracheite, con tampone negativo). Anche nel caso di Lindelof, è escluso che i suoi disturbi siano riconducibili al Covid, scrive lo United. Il club comunica che il difensore “si è ripreso bene”. “Victor è attualmente sottoposto a una serie di indagini precauzionali”, ha detto il club in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilha appena emesso un comunicato relativo alle condizioni di salute del suo difensore, Victor, sostituito durante la sfida di Premier League contro il Norwich, sabato, per aver avuto difficoltà a respirare. Un caso che ha fatto pensare a similitudini con quello relativo a Zielinski, durante Napoli-Empoli,ad un possibiledi(al centrocampista azzurro è stata poi diagnosticata una tracheite, con tampone negativo). Anche nel caso di, è escluso che i suoi disturbi siano riconducibili al, scrive lo. Il club comunica che il difensore “si è ripreso”. “Victor è attualmente sottoposto a una serie di indagini precauzionali”, ha detto il club in ...

