Il maltempo dà tregua: arriva il sole ma anche il gelo russo (Di martedì 14 dicembre 2021) Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, informa che per i prossimi giorni l'atmosfera su gran parte delle regioni sarà stabile grazie all'anticiclone. Il sole sarà in gran parte prevalente, ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, informa che per i prossimi giorni l'atmosfera su gran parte delle regioni sarà stabile grazie all'anticiclone. Ilsarà in gran parte prevalente, ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Tregua del maltempo sulla E45 Resta l’incognita dei lavori al Puleto - infoitinterno : Il maltempo non da tregua, danni e allagamenti in tutta la Sicilia - EmergenzaH24 : RT @YouTvrs: Il #Maltempo non dà tregua, prorogata allerta meteo - - CMezzanego : RT @DrpcSicilia: Frane e smottamenti in Sicilia. Protezione Civile in campo da stanotte per fronteggiare l'emergenza - isNews_it : Meteo in Molise, il maltempo concede una tregua: la settimana inizia all’insegna del sole - -