Il Liverpool e un esito quasi scontato | ci sono margini per battere Klopp?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non è stato un sorteggio particolarmente fortunato per l’Inter, che agli ottavi di finale di Champions League incontrerà il. La gara di andata è in programma a San Siro il 16 febbraio, mentre il ritorno si giocherà l’8 marzo ad Anfield Road. Una sfida dal sapore europeo, che da tanti anni mancava all’Inter e che fa riassaporare vecchi ricordi, ormai sbiaditi dopo anni. I nerazzurri affronteranno un avversario che si può eufemisticamente definire “ostico” e su cui sarebbe comunque necessario soffermarsi per comprenderne la forza. Probabilmente solamente il Bayern Monaco avrebbe costituito una compagine ancora più imbattibile per la squadra di Inzaghi, che adesso dovrà prepararsi per questa complicatissima sfida. Ciper sperare nel passaggio del turno? La “corazzata”Potrebbe ...