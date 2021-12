Il leader dell’opposizione bielorussa Sergei Tikhanovsky è stato condannato a 18 anni di carcere (Di martedì 14 dicembre 2021) Sergei Tikhanovsky, leader bielorusso dell’opposizione al presidente Alexander Lukashenko, è stato condannato a 18 anni di carcere con diverse accuse, tra cui avere organizzato rivolte di massa, incitato alla violenza e ostacolato lo svolgimento delle elezioni dell’agosto del 2020. Tikhanovsky, blogger Leggi su ilpost (Di martedì 14 dicembre 2021)bielorussoal presidente Alexander Lukashenko, èa 18dicon diverse accuse, tra cui avere organizzato rivolte di massa, incitato alla violenza e ostacolato lo svolgimento delle elezioni dell’agosto del 2020., blogger

Advertising

maurimol79 : RT @ilpost: Il leader dell’opposizione bielorussa Sergei Tikhanovsky è stato condannato a 18 anni di carcere - ilpost : Il leader dell’opposizione bielorussa Sergei Tikhanovsky è stato condannato a 18 anni di carcere - ritaglia1gmail : RT @jacopo_iacoboni: Un 'tribunale' in Bielorussia ha condannato Sergei Tikhanovsky, marito della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanov… - aleiandi : RT @jacopo_iacoboni: Un 'tribunale' in Bielorussia ha condannato Sergei Tikhanovsky, marito della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanov… - Lialacor : RT @jacopo_iacoboni: Un 'tribunale' in Bielorussia ha condannato Sergei Tikhanovsky, marito della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanov… -

Ultime Notizie dalla rete : leader dell’opposizione Benin, la leader dell'opposizione condannata a 20 anni di prigione TGCOM