Il governo valuta l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia per le feste (Di martedì 14 dicembre 2021) Speranza: “Oggi in Cdm ulteriori scelte sull’emergenza Covid”. Da domani obbligo vaccinale per il personale della scuola. Il Consiglio dei ministri si terrà alle 17 Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 dicembre 2021) Speranza: “Oggi in Cdm ulteriori scelte sull’emergenza Covid”. Da domani obbligo vaccinale per il personale della scuola. Il Consiglio dei ministri si terrà alle 17

Advertising

ilmessaggeroit : #mascherine obbligatorie in tutta Italia a #natale: il #governo valuta la stretta anti contagi - Virus1979C : Il governo valuta l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia per le feste di #Natale. Nei prossimi giorni s… - meschini_nito : Il governo valuta l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia per le feste - maximchd : RT @petunianelsole: Regalone. Il governo valuta l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia per le feste - La Stampa - ALeo12030124 : RT @NeffaNeruda: +++ BREAKING NEWS +++ Il governo valuta l’obbligo di mascherina all’aperto durante le feste. Son proprio felice perché do… -