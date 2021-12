Il Governo proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo Il nuovo provvedimento è contenuto in un decreto legge che passerà per il

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilentrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in ...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - Italia7177 : RT @ladyonorato: L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok di Matt… - aranciaverde : RT @PieraBelfanti: Secondo #Meloni con proroga #statodiemergenza governo certifica il suo fallimento. #Falso le misure adottate contengono… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo proroga

Con ladello stato di emergenza per il Covid viene così prolungata la possibilità per le ... rispetto alle disposizioni del. Con il decreto per il prolungamento dello stato di emergenza ...E il Pd vedrà cosa fare con subemendamenti all'emendamento delche dovrebbe arrivare domani". Così Alan Ferrari, vicecapogruppo del Pd in Senato,in una pausa delle riunioni di maggioranza ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 dic - Il Consiglio dei ministri non ha approvato alcuna misura che contempli l'obbligo di utilizzare mascherine all'aperto. Lo precisano fonti di Governo, in ...14 DIC - "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ...