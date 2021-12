Il governo proroga lo stato d’emergenza fino al 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) Speranza: «Oggi in Cdm ulteriori scelte sull’emergenza Covid». Da domani obbligo vaccinale per il personale della scuola. Cingolani: «Aumento dello stanziamento per le bollette» Leggi su lastampa (Di martedì 14 dicembre 2021) Speranza: «Oggi in Cdm ulteriori scelte sull’emergenza Covid». Da domani obbligo vaccinale per il personale della scuola. Cingolani: «Aumento dello stanziamento per le bollette»

ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - marco_turetta : RT @BoriManuela: Con la proroga dello stato di demenza,il governo non fa altro che ammettere il fallimento più totale su tutti i fronti. - LuigiDonfrance1 : RT @BoriManuela: Con la proroga dello stato di demenza,il governo non fa altro che ammettere il fallimento più totale su tutti i fronti. -