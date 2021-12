Advertising

ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - Corriere : Il governo prorogherà lo stato d’emergenza fino al 31 marzo - fanpage : Il governo pensa a rinnovare lo #STATODIEMERGENZA fino al 31 marzo 2022. In realtà può essere prorogato con semplic… - giuantvil : RT @ladyonorato: Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - F1Carcarla : RT @ilpost: Il governo ha prorogato lo stato di emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : governo prorogato

Con la proroga, inoltre, ilpotra' continuare a ricorrere ai Dpcm, decreti che non devono ricevere l'approvazione parlamentare. Slitta la possibilita' di limitare gli spostamenti e viene ..."Rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi per mesi dopo Capodanno" ha spiegato De Luca - E' statolo stato di emergenza fino alla fine di marzo. Lo ha deliberato il ...Lo stato di emergenza ormai è la normalità con il Consiglio dei ministri che martedì 14 dicembre ha sancito la proroga fino al ...Il provvedimento deciso in parallelo con l’approvazione in Cdm della proroga dello stato di emergenza ... Speranza prima della riunione di governo che ha approvato la proroga dello stato di ...