Il governo è pronto a prorogare lo stato d' emergenza al 31 marzo

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - La decisione è imminente. Secondo quanto si apprende ilha deciso per la proroga dellodi. Due le ipotesi sul tavolo: la prima è quella di arrivare fino al 31, ma occorrerebbe passare attraverso il Parlamento, la seconda è quella di 'allungare' la scadenza del 31 dicembre di un mese, quindi fino al 31 gennaio. L'orientamento comunque, secondo quanto viene spiegato da fonti di, è quello di andare verso la prima soluzione. Coesi i partiti della maggioranza I partiti della maggioranza hanno comunque aperto alla strada che intende percorrere l'esecutivo. Netta la posizione del Pd. "Credo sia maturo - ha spiegato il segretario dem Letta - il momento in cuiannunci la proroga dellodi, ...

Non solo un atto formale, ma anche un test politico quello con cui il governo presieduto da Mario Draghi prorogherà lo stato di emergenza fino a marzo ...La decisione potrebbe arrivare già oggi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe convocare una riunione del Consiglio dei ministri ...