Il governo decide sullo stato di emergenza, in vista prolungamento per il 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi 14 dicembre potrebbe essere prevista una proroga per lo stato di emergenza che in questi mesi ha dato la possibilità al governo di attuare delle norme per contrastare la pandemia. La scadenza è infatti prevista per la fine dell’anno, ma è sempre più probabile un ulteriore prolungamento. Un possibile Cdm per prolungare lo stato di emergenza Lo stato di emergenza era stato emanato il 31 gennaio 2020 per avere la possibilità di approvare con più velocità le norme ideate per contenere la pandemia, e quindi agire con più tempestività. La durata massima che può avere è di 24 mesi, perciò non potrebbe essere propagato oltre il 31 gennaio 2022; ma sembra sempre più vicina la possibilità di indire lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi 14 dicembre potrebbe essere preuna proroga per lodiche in questi mesi ha dato la possibilità aldi attuare delle norme per contrastare la pandemia. La scadenza è infatti preper la fine dell’anno, ma è sempre più probabile un ulteriore. Un possibile Cdm per prolungare lodiLodieraemanato il 31 gennaio 2020 per avere la possibilità di approvare con più velocità le norme ideate per contenere la pandemia, e quindi agire con più tempestività. La durata massima che può avere è di 24 mesi, perciò non potrebbe essere propagato oltre il 31 gennaio 2022; ma sembra sempre più vicina la possibilità di indire lo ...

