Il Governo candida Roma per Expo 2030

"A 15 anni da Expo Milano, il Governo italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo insieme, presenta oggi la candidatura per ospitare l'Esposizione Mondiale del 2030 a Roma, la Città Eterna, dal 25 aprile al 25 ottobre". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, nel suo intervento di fronte all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie). "Le nostre città sono l'espressione dell'attività umana. Crescono e si sviluppano intorno alle necessità e alle aspirazioni dei loro abitanti, si trasformano grazie alle idee e alla creatività dei loro ..."

