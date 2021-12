Il figlio di Donald Trump chiese al padre di fermare l' assalto a Capitol Hill | ecco il contenuto dei messaggi

Advertising

L'assalto a Capitol Hill è una delle pagine più buie della storia degli Stati Uniti d'America, e più si va a fondo nella vicenda più emergono particolari agghiaccianti. IldiTrump era preoccupato dal fatto che il padre non avesse fatto niente per fermare l'assalto al Congresso, il 6 gennaio 2021. I commenti diJr. e di alcuni commentatori di Fox ......di Ravanusa proseguono Intanto le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi padre edi ...di incolpare formalmente di oltraggio mio ex capo dello staff della Casa Bianca sotto Trump...Donald Trump Jr scrisse un messaggio al capo dello staff, Meadows: "Deve condannare questa m**** il prima possibile". I commenti sono stati consegnati alla commissione d’inchiesta del Congresso ...Scrisse un messaggio al capo dello staff, Meadows: "Deve condannarlo il prima possibile". I commenti sono stati consegnati alla commissione d’inchiesta del Congresso ...