Il fiasco della Giustizia penale. Poche sentenze e tanti rinvii. Solo il 20,7% dei procedimenti si conclude. Gli altri naufragano per mille inefficienze (Di martedì 14 dicembre 2021) Che la Giustizia penale italiana sia tutt'altro che celere, è noto a tutti. Quello che nessuno avrebbe immaginato è l'entità del problema che, stando all'ultimo report di Eurispes in collaborazione con l'Unione Camere Penali (qui il focus), ha i contorni del film horror. Già perché dall'indagine che ha preso in esame 32 Tribunali ed ha monitorato 13.755 processi, è emerso che in primo grado, Solo un quinto (20,7%) dei procedimenti arriva a sentenza. DATI SHOCK. "Nel 78,7% dei casi, il procedimento termina con il rinvio ad altra udienza" e "la durata media del rinvio si attesta intorno ai 5 mesi per i procedimenti in Aula monocratica e 4 mesi per quelli collegiali". Rispetto al 2008, aumenta "la percentuale dei rinvii ad altra udienza (+9,4%: nel 2008 la quota era del 69,3%)" mentre ...

