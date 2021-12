Il “Dottore” al Quirinale batte i politici sui social

Leggi su formiche

(Di martedì 14 dicembre 2021) La corsa per ilè bell’e partita e la luce del semaforo del Gran Premio d’Italia è già verde da qualche tempo. A sfidarsi in pista, a colpi di staccate, tweet, post e sorpassi all’ultima curva prima dell’arrivo non ci sono i vari Salvini, Conte, Letta o Meloni, fermi ai box per l’ultimo pit stop prima delle alleanze, ma i campioni delle due ruote, che lo scorso 8 dicembre sono stati ricevuti dal Presidente Sergio Mattarella. I post pubblicati da Valentino Rossi, Tony Cairoli e Francesco Bagnaia sugli account ufficiali di Facebook e di Instagram al termine dell’incontro ufficiale hanno incassato un numero straordinario di reactions che supera di gran lunga la somma di tutti gli altri post o tweet che i leaderhanno fatto nell’ultima settimana sul tema “”. In particolare a catalizzare l’enorme massa di ...