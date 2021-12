Il Dipartimento del Commercio USA pronto ad inasprire il ban contro le fonderie cinesi. A rischio anche i 14nm (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ente americano sarebbe pronto a correggere una frase ambigua della legge, togliendo così ai produttori cinesi anche la possibilità di produrre chip a 14nm. Una decisione che andrebbe a scavare un solco sempre più profondo fra USA e Cina ... Leggi su dday (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ente americano sarebbea correggere una frase ambigua della legge, togliendo così ai produttorila possibilità di produrre chip a. Una decisione che andrebbe a scavare un solco sempre più profondo fra USA e Cina ...

Advertising

fattoquotidiano : Caporalato, Salvini attacca Lamorgese: “Riferisca sul caso del capo del Dipartimento immigrazione”. Ma lo aveva nom… - petergomezblog : Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato l… - Agenzia_Ansa : La moglie del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale è tra le 16 persone indagate in u… - Digital_Day : I cinesi avevano trovato una scappatoia: riadattavano le linee produttive esistenti - YuriMaker : certo che cingolani alla transizione ecologica è come mettere la Franzoni al capo del dipartimento per le politiche… -