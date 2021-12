Il Covid svuota le culle, in Italia è record negativo di nascite: -15mila in un anno (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – La pandemia da Covid-19 fa crollare le nascite e nel 2020 si registra un nuovo record di ‘culle vuote’. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Istat ‘Natalità e fecondità della popolazione residente 2020’, secondo il quale lo scorso anno “i nati sono 404.892 (-15 mila sul 2019). Il calo (-2,5% nei primi 10 mesi dell’anno) si è accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%), mesi in cui si cominciano a contare le nascite concepite all’inizio dell’ondata epidemica”. ”La denatalità prosegue nel 2021 – continua l’Istat – Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minori nascite sono già 12 mila 500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del 2020”. Scende anche il numero medio di figli per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – La pandemia da-19 fa crollare lee nel 2020 si registra un nuovodi ‘vuote’. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Istat ‘Natalità e fecondità della popolazione residente 2020’, secondo il quale lo scorso“i nati sono 404.892 (-15 mila sul 2019). Il calo (-2,5% nei primi 10 mesi dell’) si è accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%), mesi in cui si cominciano a contare leconcepite all’inizio dell’ondata epidemica”. ”La denatalità prosegue nel 2021 – continua l’Istat – Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minorisono già 12 mila 500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del 2020”. Scende anche il numero medio di figli per ...

