Il contro scandalo Eni

La presunta corruzione dell'Eni per il caso Opl 245 in Nigeria, la più grande tangente mai pagata da un'azienda italiana (per fare un paragone, almeno il quadruplo della maxi tangente Enimont a valori attualizzati), doveva essere il "Processo del secolo". E invece, dopo la completa assoluzione "perché il fatto non sussiste" di tutti gli imputati, a partire dall'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi e del suo predecessore Paolo Scaroni, il processo Eni-Nigeria si sta rivelando lo "scandalo giudiziario del secolo". Non solo, appunto, per l'esito di assoluzione ma soprattutto per i metodi utilizzati. A uscirne a pezzi da questa vicenda non è solo la credibilità della magistratura inquirente, accusata di aver occultato le prove utili alla difesa, ma anche quella del giornalismo che ha supportato acriticamente le tesi della procura e dei suoi "supertestimoni"

Ultime Notizie dalla rete : contro scandalo La Guardia di Finanza chiede documenti a 11 club nell'inchiesta sugli agenti. Indagato Chiodi: da Marin a Di Francesco e l'amicizia con ... Commenta per primo Nella giornata di oggi un altro scandalo ha sconvolto il mondo del calcio, o meglio, ha iniziato a muovere le acque per aprire un ... negli scorsi mesi si è scagliato contro Chiodi: '...

Scandalo Sanità a Foggia, arrestato l'uomo di Emiliano Con ciò suggellando un'alleanza "contro natura", la quale - pur non sfociando in una decisione favorevole ai "predestinati" - avrebbe, comunque, minato alle fondamenta e alterato l'intero corso delle ...

Inside VilniusLa solitaria lotta diplomatica della Lituania contro Cina, Russia e Bielorussia Il paese baltico sta subendo da mesi una guerra commerciale con Pechino. E finora le contromisure prese dalla Commissione europea per difendere uno dei suoi stati membri si sono rivelate inefficaci ...

