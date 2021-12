Il Consiglio dei ministri prorogherà fino a marzo lo stato d’emergenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri con ogni probabilità oggi, martedì 14 dicembre approverà la proroga dello stato d’emergenza per altri tre mesi, fino al 31 marzo. Obiettivo: traghettare l’Italia fuori dalla stagione più fredda. L’accelerazione è stata decisa dal presidente del Consiglio stesso Mario Draghi per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia. Con la proroga dello stato di emergenza il governo potrà continuare a ricorrere ai Dpcm, decreti che non devono ricevere l’approvazione parlamentare. Inoltre, durante lo stato d’emergenza, le Regioni possono continuare a firmare ordinanze, consegnando tuttavia le linee guida al governo: resta dunque in funzione la cosiddetta «cabina di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildeicon ogni probabilità oggi, martedì 14 dicembre approverà la proroga delloper altri tre mesi,al 31. Obiettivo: traghettare l’Italia fuori dalla stagione più fredda. L’accelerazione è stata decisa dal presidente delstesso Mario Draghi per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia. Con la proroga dellodi emergenza il governo potrà continuare a ricorrere ai Dpcm, decreti che non devono ricevere l’approvazione parlamentare. Inoltre, durante lo, le Regioni possono continuare a firmare ordinanze, consegnando tuttavia le linee guida al governo: resta dunque in funzione la cosiddetta «cabina di ...

