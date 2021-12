Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo Stato di emergenza fino al 31 marzo

Advertising

repubblica : Draghi decide la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, probabilmente consiglio dei ministri gia' domani - Palazzo_Chigi : #Agenda???#14Dicembre Il Consiglio dei Ministri n.51 è convocato oggi alle ore 17.00 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine d… - Palazzo_Chigi : Terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri n. 51 - PulcinoRossoner : RT @marcodifonzo: Il consiglio dei ministri non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all’aperto - Alberto51574884 : RT @catlatorre: A Termini Imerese il Consiglio comunale approva una mozione leghista che chiede di spostare la lapide dei partigiani perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei

Via libera al rinnovo dello stato di emergenza fino al 31 marzo . Il governo lo ha deciso nelministri cominciato oggi dopo le 17. Nelle ultime ore è trapelata anche la bozza del decreto legge di 11 articoli in cui è contenuta questa disposizione. Oltre allo stato di emergenza ...... in occasione del 126°nazionale Fabi, ha rimarcato come il nuovo piano presentato settimana scorsa è chiamato a generale molto alpha indipendentemente dall'andamentotassi. Il numero ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 dic - Il Consiglio dei ministri non ha approvato alcuna misura che contempli l'obbligo di utilizzare mascherine all'aperto. Lo precisano fonti di Governo, in ...Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a proposito del decreto firmato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Garofoli, che istituisce per ...