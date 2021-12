Il Collegio stasera trasmetterà l’ultima puntata: tutte le anticipazioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Siamo arrivate alla fine. Il Collegio stasera, martedì 14 Dicembre 2021, trasmetterà l’ultima puntata della sesta edizione. Quest’anno il reality è stato ambientato nel 1977, anni di grandi cambiamenti, in cui in Italia imperversava la lotta tra Br e fascisti. Quello fu anche il periodo in cui Carosello chiuse i battenti lasciando spazio a programmi più moderni e soprattutto a colori. Disco – music, punk, febbre del sabato sera, è su questi temi che si è svolta questa sesta edizione de il Collegio. Il Collegio 6: anticipazioni del 14 dicembre Tempo di esami nella scuola più spiata d’Italia. Il professor Maggi preparerà i suoi allievi con grandi ripassi che metteranno alla prova i nervi tesi dei ragazzi. Ma non mancheranno le eliminazioni. Qualcuno ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 dicembre 2021) Siamo arrivate alla fine. Il, martedì 14 Dicembre 2021,della sesta edizione. Quest’anno il reality è stato ambientato nel 1977, anni di grandi cambiamenti, in cui in Italia imperversava la lotta tra Br e fascisti. Quello fu anche il periodo in cui Carosello chiuse i battenti lasciando spazio a programmi più moderni e soprattutto a colori. Disco – music, punk, febbre del sabato sera, è su questi temi che si è svolta questa sesta edizione de il. Il6:del 14 dicembre Tempo di esami nella scuola più spiata d’Italia. Il professor Maggi preparerà i suoi allievi con grandi ripassi che metteranno alla prova i nervi tesi dei ragazzi. Ma non mancheranno le eliminazioni. Qualcuno ...

