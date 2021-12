Il Collegio 6, stasera ultima puntata: dove vedere la replica di ieri? (Di martedì 14 dicembre 2021) stasera, martedì 14 dicembre 2021, andrà in onda l’ultima puntata de Il Collegio 6, ma se vi siete persi la penultima puntata andata in onda ieri, non temete: scopriamo insieme dove vedere la replica e tutti i dettagli sul finale di stagione. Leggi anche: Amici 21, anticipazioni domenica 19 dicembre: eliminati, Fedez, chi va in sfida, classifica,... Leggi su donnapop (Di martedì 14 dicembre 2021), martedì 14 dicembre 2021, andrà in onda l’de Il6, ma se vi siete persi la penandata in onda, non temete: scopriamo insiemelae tutti i dettagli sul finale di stagione. Leggi anche: Amici 21, anticipazioni domenica 19 dicembre: eliminati, Fedez, chi va in sfida, classifica,...

Advertising

CorriereCitta : Il Collegio 6, anticipazioni ultima puntata 14 dicembre 2021: cosa succederà stasera in tv, ultime news #IlCollegio… - infoitcultura : Il Collegio stasera trasmetterà l’ultima puntata: tutte le anticipazioni - tuttopuntotv : Il Collegio stasera trasmetterà l’ultima puntata: tutte le anticipazioni #ilcollegio #ilcollegio6 - tralebracciad12 : RT @itssmarikaa: X: 'Chi vorresti che venga espulso dal collegio stasera?' E PERCHÉ PROPRIO LEI? #ilcollegio6 #ilcollegio - infoitcultura : Il Collegio 6: la Settima e Penultima Puntata in via straordinaria Stasera su Rai2 -