Il Collegio 6, anticipazioni ultima puntata 14 dicembre 2021: cosa succederà stasera in tv, ultime news (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo la puntata di ieri andata in onda eccezionalmente di lunedì, è tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata de Il Collegio, il docu reality di Rai 2 giunto alla sua sesta edizione. cosa succederà stasera in tv? Il Collegio 6 anticipazioni ultima puntata 14 dicembre 2021 Nell’ultima puntata in onda oggi, martedì 14 dicembre, i ragazzi affronteranno l’ultima settimana in Collegio e salirà l’ansia per gli esami. Per superarli gli studenti dovranno impegnarsi al massimo, grazie anche al Professor Magi che cercherà di aiutarli in un ripasso finale. Intanto, i sorveglianti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo ladi ieri andata in onda eccezionalmente di lunedì, è tutto pronto per l’e imperdibilede Il, il docu reality di Rai 2 giunto alla sua sesta edizione.in tv? Il14Nell’in onda oggi, martedì 14, i ragazzi affronteranno l’settimana ine salirà l’ansia per gli esami. Per superarli gli studenti dovranno impegnarsi al massimo, grazie anche al Professor Magi che cercherà di aiutarli in un ripasso finale. Intanto, i sorveglianti ...

Advertising

CorriereCitta : Il Collegio 6, anticipazioni ultima puntata 14 dicembre 2021: cosa succederà stasera in tv, ultime news #IlCollegio… - infoitcultura : Il Collegio stasera trasmetterà l’ultima puntata: tutte le anticipazioni - tuttopuntotv : Il Collegio stasera trasmetterà l’ultima puntata: tutte le anticipazioni #ilcollegio #ilcollegio6 - infoitcultura : Il Collegio 6, anticipazioni stasera: in arrivo il ballo di fine anno - giuliog : Il Collegio 6: la Settima e Penultima Puntata in via straordinaria Stasera su Rai2 #ilcollegio #ilcollegio6… -