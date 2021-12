Il Cdm proroga lo stato di emergenza. Stretta sugli arrivi dall’Ue: quarantena per i non vaccinati (Di martedì 14 dicembre 2021) stato di emergenza prorogato al 31 marzo. Come era stato ampiamente annunciato il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per prolungare di altri tre mesi lo status eccezionale, dovuto all’emergenza sanitaria, in scadenza il 31 dicembre. La decisione era nell’aria da giorni e il tema al centro del dibattito politico di queste ultime ore. Un pressing partito dal ministero della Salute, per bocca del sottosegretario Andrea Costa che aveva definito “ragionevole” la proroga. “Utile per affrontare una fase delicata e decisiva. Potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa”. Il Cdm approva la proroga dello stato di emergenza In realtà, l’accelerazione, come per tutti i dossier più scottanti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021)dito al 31 marzo. Come eraampiamente annunciato il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per prolungare di altri tre mesi lo status eccezionale, dovuto all’sanitaria, in scadenza il 31 dicembre. La decisione era nell’aria da giorni e il tema al centro del dibattito politico di queste ultime ore. Un pressing partito dal ministero della Salute, per bocca del sottosegretario Andrea Costa che aveva definito “ragionevole” la. “Utile per affrontare una fase delicata e decisiva. Potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa”. Il Cdm approva ladellodiIn realtà, l’accelerazione, come per tutti i dossier più scottanti ...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - SecolodItalia1 : Il Cdm proroga lo stato di emergenza. Stretta sugli arrivi dall’Ue: quarantena per i non vaccinati… - robymark1 : RT @valy_s: #Covid19 Il CDM approva il DL di proroga #STATODIEMERGENZA fino a fine marzo,oltre I DUE ANNI previsti dalla legge Ormai siamo… -