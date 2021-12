Il cardigan perfetto esiste ed è quello indossato da Alessia Marcuzzi

(Di martedì 14 dicembre 2021)è un’amante del Natale e delle stagioni fredde. Sono giorni che addobba con decorazioni di ogni genere la sua casa di Roma e condivide su Instagram fotografie dei preparativi con la sua famiglia. Fra un post e l’altro, è spuntato fuori uno scatto che la ritrae con un outfit da casa, assolutamenteper l’inverno. Si tratta di undalla linea oversize color nocciola. Un capo caldo e avvolgente, ideale per trascorrere una giornata a casa, magari davanti al camino, leggendo un libro o assaporando una cioccolata calda. La conduttrice ha scelto di abbinarlo a dei pantaloncini corti in seta della stessa tonalità, mentre si mostra seduta sul parquet. Alle sue spalle, le candide lenzuola bianche del letto. Tutto è caratterizzato da nuance neutre, sui toni del marrone chiaro. Perfettamente in ...

Quello che però è certo è che il verde scuro è un coloreda indossare sia per la cena del ... Possiamo abbinarla ad unin lana e come gioielli possiamo puntare sulle perle oppure sull'...La conduttrice si mostra rilassata indossando un maglionecolor biscotto , perfettamente in palette con l'ambiente circostante. Ed è proprio in questo quadrodi nuances neutre e ...Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram una foto dove indossa un maglione oversize color nocciola. Un capo semplice ma caldo e avvolgente.Alessia Marcuzzi regina del Natale. Come Chiara Ferragni la conduttrice televisiva ha iniziato ad addobbare casa a tema natalizio già da novembre. E ora tra lucine a atmosfera magica non le resta che ...