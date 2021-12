Il bollettino di oggi | 20 677 nuovi casi e 120 decessi Continuano a crescere i ricoveri nei reparti ordinari Superate le 135mila vittime dall’inizio dell’epidemia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Come ogni martedì si registra un’impennata deiCovid rispetto alle 24 ore precedenti. Ipositivi sono, infatti, 20.677, in crescita rispetto ai 9.503 del 13 dicembre. Secondo i dati contenuti nelgiornaliero del Ministero della Salute il numero deicresce a 120, 28 in più rispetto a ieri, per un totale di 135.049. In Italia non si registrava un numero giornaliero dicosì alto dal 28 maggio scorso quando ifurono 126. L’ultimo picco si era registrato il 10 dicembre scorso quando lehanno raggiunto quota 118. Più che raddoppiati i tamponi processati: 776.553, numero che determina un tasso di positività in calo al 2,66%. I guariti sono ...

SkyTG24 : #Covid19, news. Si va verso la proroga dello Stato di Emergenza, oggi Cdm. LIVE

Il bollettino meteorologico parla di temperature che si manterranno relativamente alte fino alla fine di dicembre, contribuendo ad una minore richiesta di gas per il riscaldamento domestico. I prezzi ...
I pazienti in terapia intensiva sono 863 in tutta Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari sono 7.163, ovvero 212 in p ...