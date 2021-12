Ikigai | parole dal mondo | lo scopo vitale di ogni essere umano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nel nuovo appuntamento della rubricadal; un termine giapponese riferito alla ricerca personale di unoper cui valga la pena vivere., la ragione di vita che rende l’esistenza degna di esser vissuta(????) è una parola giapponese che, tradotta in italiano, significa letteralmente “qualcosa per cui vivere” o, ancora, ”ragione di vita”. Essenzialmente, il termineè un motivo per cui vale la pena alzarsi dal letto la mattina; è lodella vita, l’essenza di quest’ultima che, per, è ovviamente diversa. Quindi è quell’azione compiuta in modo volontario da una persona e che serve per dare senso alla propria esistenza. Nello specifico, ...