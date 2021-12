Ibrahimovic regala la sua maglia al Papa | “Con questa faccio magie” | VIDEO

Advertising

ilfaroonline : Ibrahimovic in Vaticano regala il suo libro a Papa Francesco: “Santità, le piace il Milan?” - zazoomblog : Ibrahimovic in Vaticano regala il suo libro a Papa Francesco: “Santità le piace il Milan?” - #Ibrahimovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic regala

La diciassettesima giornatadelle sorprese assolutamente inaspettate, con risultati che nessuno avrebbe mai pronosticato. ... Solocerca di portare una luce in mezzo alle onde spente, ...Commenta per primofa 300 gol nei massimi campionati europei, ma la sua ultima prodezza in pieno recupero vale soltanto un punto e non tre. Giusto così, perché il Milanun tempo all'Udinese per colpa ...Ibra poi ha voluto aggiungere un ulteriore omaggio, La foto tratta dal profilo Instagram delllo svedese racconta di una visita cordiale, con tante foto, sorrisi e uno scambio di regali pre-natalizio:s ...Ibra ha regalato al pontefice il suo nuovo libro – “Adrenalina”, scritto assieme a Luigi Garlando – e anche una maglia del Milan. “Le piace il Milan? Io con indosso questa in campo faccio qualche magi ...