I parlamentari non lavorano solo in Aula. Guida contro l’indignato del lunedì (Di martedì 14 dicembre 2021) Al direttore - È la seduta della marmotta, fateci caso. Prendete un tema sacrosanto, la violenza contro le donne o il fine vita per citare gli ultimi due, su cui il Parlamento è in colpevole ritardo per mille motivi (ma non questo), che arriva in Aula il lunedì pomeriggio per la discussione generale. Metteteci un deputato (ci sono dei veri specialisti, anche insospettabili) o un giornalista che twitta una foto sulla “vergogna” dell’Aula vuota. E avrete bella calda la polemica da prima pagina sul “Parlamento inutile” e i deputati assenteisti e senza cuore che se ne fregano – vergogna! – di un tema così importante. Succede da anni, ogni due o tre settimane. Allora sentite bene: si chiama “discussione generale” un semplice passaggio formale in Aula che consente di incardinare una legge in modo che venga poi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 dicembre 2021) Al direttore - È la seduta della marmotta, fateci caso. Prendete un tema sacrosanto, la violenzale donne o il fine vita per citare gli ultimi due, su cui il Parlamento è in colpevole ritardo per mille motivi (ma non questo), che arriva inil lunedì pomeriggio per la discussione generale. Metteteci un deputato (ci sono dei veri specialisti, anche insospettabili) o un giornalista che twitta una foto sulla “vergogna” dell’vuota. E avrete bella calda la polemica da prima pagina sul “Parlamento inutile” e i deputati assenteisti e senza cuore che se ne fregano – vergogna! – di un tema così importante. Succede da anni, ogni due o tre settimane. Allora sentite bene: si chiama “discussione generale” un semplice passaggio formale inche consente di incardinare una legge in modo che venga poi ...

