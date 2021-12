I morti tornano a salire, dice il Ministero, e i genitori prenotano a migliaia il vaccino (Di martedì 14 dicembre 2021) Inizieranno a breve le somministrazioni del vaccino anti Covid sui bambini della fascia 5-11 anni. Non tutti i genitori sono convinti. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 20.677 unità. Da ieri 120 morti e 13.980 guariti. I casi attualmente positivi salgono a 297.394, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) Inizieranno a breve le somministrazioni delanti Covid sui bambini della fascia 5-11 anni. Non tutti isono convinti. Ildella Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 20.677 unità. Da ieri 120e 13.980 guariti. I casi attualmente positivi salgono a 297.394, L'articolo proviene da Leggilo.org.

